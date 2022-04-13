Manisa FK'lı Ahmet Yiğit'e milli davet - Haberler

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Manisa FK'lı Ahmet Yiğit'e milli davet

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK'lı Ahmet Yiğit'e milli davet

Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Ahmet Yiğit Yıldız, U14 Milli Takımının Hollanda'da yapacağı hazırlık kampına davet edildi.

Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Ahmet Yiğit Yıldız, U14 Milli Takımının Hollanda'da yapacağı hazırlık kampına davet edildi.

U14 Milli Takımının 10-12 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hollanda'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Ahmet Yiğit Yıldız, U14 Milli Takımının hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen isimler arasında yer aldı. Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ahmet Yiğit'e A Milli Takımımıza giden yolda başarılar diliyoruz" denildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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