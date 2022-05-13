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Manisa FK kurtuluş için son maçta

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK kurtuluş için son maçta

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste üçüncü mağlubiyetini geçen hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek alıp matematiksel olarak az da olsa halen düşme ihtimali bulunan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde kendisi için sezonun son maçında Play-Off şansı olan Tuzlaspor'la karşı...

MANİSA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste üçüncü mağlubiyetini geçen hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek alıp matematiksel olarak az da olsa halen düşme ihtimali bulunan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde kendisi için sezonun son maçında Play-Off şansı olan Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Turgut Doman'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı stoper Veli Çetin görev alamayacak.

Sezonun son haftasını bay takım olarak geçirecek Manisa FK, evinde Tuzlaspor'u yenmesi halinde hiçbir sonuca bakmaksızın kümede kalışını resmen ilan edecek. 46 puanla düşme hattının 5 puan üzerindeki siyah-beyazlılar rakibine yenilir ya da sahadan beraberlikle ayrılırsa alt sıralardaki takımların alacakları sonuçlara bakacak. Düşme hattındaki takımlar 2'de 2 yapamazsa Manisa FK mağlubiyet halinde bile ligde kalacak. Teknik direktör Levent Bayraktar, kendi işlerini kendilerinin göreceğini belirterek, "Bu maçı kazanıp sezonu rahat bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.


- Manisa

Demirören Haber Ajansı / Spor

Tuzlaspor, Spor Toto, Play Off, Manisa, Spor, Haberler

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