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Manisa FK, Kocaelispor Deplasmanında Galibiyet Arıyor

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Manisa Futbol Kulübü, milli aranın ardından 1'inci Lig'de Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, takımının iyi bir oyunla istediği sonucu alacağına inanıyor. Ayrıca, Ayberk Karapo'nun transferi ve Armin Hodzic'in kadroya katılması dikkat çekti.

1'inci Lig'de geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak orta sıralarda yer alan Manisa Futbol Kulübü, milli aranın ardından yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda Burak Pakkan yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, zorlu deplasmanda kazanarak döneceklerine inandığını söyledi. Milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ifade eden Çavuş, "Bu sürede hem eksiklerimizi kapattık hem de yeni transferlerin uyum sürecini bitirdik. Kocaeli deplasmanında iyi bir oyunla istediğimiz sonucu alacağız" dedi.

Manisa FK, geçen sezon Kocaelispor ile oynadığı iki maçı da kazandı. Kocaeli deplasmanında 2-0 galip gelen siyah-beyazlılar, Mümin Özkasap Stadı'ndaki müsabakayı da 2-1'lik sonuçla almıştı.

AYBERK KARAPO SON GÜN GİTTİ

Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısından yetişen genç savunma oyuncusu Ayberk Karapo, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 10 Aralık 2023 tarahinde Manisa FK'nın Adanaspor ile oynadığı maçta çapraz bağlarından sakatlanıp büyük talihsizlik yaşayan 20 yaşındaki stoper, o müsabakadan sonra hiçbir maçta oynayamadı. Yaklaşık 1,5 yıl sahalardan uzak kalan oyuncu tedavisini tamamladı ve tamamen iyileşti.

Manisa FK'da sakatlanmadan önce gösterdiği performansla U19 ve U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Ayberk, transferin son gününde satın alma opsiyonu ile birlikte Çaykur Rizespor'a kiralandı. Manisa ekibi Ayberk'in yanı sıra genç futbolculardan Osman Burak Destan'ı Türk Metal 1963 Spor'a, Fırat Sarı'yı Kırıkkale FK Spor Kulübü'ne ve Yunus Emre Dursun'u da Kuşadasıspor'a kiraladı.

ARMIN HODZIC İMZAYI ATTI

Manisa Futbol Kulübü, transfer döneminin son gününde Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Armin Hodzic'i kadrosuna dahil etti.

Son olarak Süper Lig ekibi Hatayspor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralandı. Yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Armin Hodzic ve kulübü Hatayspor ile oyuncunun 1 yıl geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 24 yaşındaki orta saha oyuncumuz Armin Hodzic'in imza töreni önümüzdeki günlerde yapılacaktır" denildi.

Geçen sezon Hatayspor'a gelen Hodzic ilk yılında 21 maça çıkıp 1 gol attı. Bu sezonun da ilk 4 haftasında bordo-beyazlı formayı giyen Boşnak futbolcu, 86 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kocaeli Manisa Futbol Spor

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