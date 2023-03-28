Manisa FK keskin virajda

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde deplasmanda Altay'ı 3-1 yenerek Play-Off umutlarını yeşerten Manisa Futbol Kulübü, yarın direkt Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Manisa Futbol Kulübü'nde sakatlığı devam eden orta saha Nizamettin Rize deplasmanında görev alamayacak. Altay galibiyetiyle Play-Off sınırına girdiklerini ifade eden Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Averajla Play-Off potasının bir basamak gerisindeyiz. Çaykur Rizespor güçlü bir takım. Ancak bizim de hedeflerimiz var. Bu maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.Bu maç öncesi Manisa FK 42, üçüncü sıradaki Çaykur Rize 49 puanda.