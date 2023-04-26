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Manisa FK, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam etti

Manisa FK, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı A. Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı A. Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta maçında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Mücadele 29 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak. Manisa FK, A. Keçiörengücü maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman pas çalışmasıyla başladı. Oyuncular antrenmanın son bölümünde dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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