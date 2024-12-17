Manisa FK, Kaan Karakuzu'ya Forma Hediye Etti

Manisa Futbol Kulübü ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmayı Ankara'da misafir takım tribününde tek başına izleyerek takımın galibiyet coşkusuna ortak olan Kaan Karakuzu'ya, Kulüp Başkanı Yasemin Buket Aktan tarafından forma hediye edildi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve Manisa Futbol Kulübü'nün 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan MKE Ankaragücü maçını deplasman tribününde tek başına izleyen genç taraftar Kaan Karakuzu, Manisa FK'nın tesislerinde misafir edildi. Kulüp Başkanı Yasemin Buket Aktan, takımın galibiyet coşkusuna ortak olan Kaan Karakuzu'ya desteğinden dolayı teşekkür ederek, üzerinde ismi yazılı olan "Bir çift Mavi Göz'ün izindeyiz" formasını hediye etti.

Manisa FK taraftarı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kaan Karakuzu ise Başkan Aktan'a teşekkür ederek, takıma Trendyol 1. Lig'de başarılar diledi. - MANİSA