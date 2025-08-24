Manisa FK, İstanbulspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Hatayspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Manisa Futbol Kulübü, İstanbulspor ile zorlu bir deplasman mücadelesine çıkacak. Teknik Direktör Taner Taşkın, seri galibiyetler arzuladıklarını ifade etti.
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Hatayspor'u evinde 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda İstanbulspor'un rakibi olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçta Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi. Hatayspor galibiyetiyle moral bulduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Seri galibiyetler yakalamak istiyoruz. Seri gelirse üst sıralarda yer alacağız" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor