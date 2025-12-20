Haberler

Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 2 Ankara Keçiörengücü: 2

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Haqi ve Fernandes'in golleri ile öne geçen Ankara Keçiörengücü, ardından Benrahou ve Adekanye'nin golleri ile eşitliği sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Haqi, rakip oyuncudan sıyrılıp çaprazdan yaptığı vuruşta tou ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada Ali'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının soluna düşen topa Diouf şutunu çekti. Savunmada Toure topu sol eliyle müdahale edince hakem Süleyman Bahadır beyaz noktayı gösterdi.

10. dakikada beyaz noktanın başına geçen Fernandes, kaleci Vedat'ı ve topu ayrı köşelere yolladı. 0-2

21. dakikada Adekanye'nin ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda savunmadan dönen topla buluşan Benrahou ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

22. dakikada sol kanattan Yusuf'un ortasında arka direkte Adekanye kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

25. dakikada Ankara Keçiörengücü atağında Fernandes ceza sahası dışında pasını verdiği Roshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanında auta çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Diony'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Bahadır, Kemal Mavi, Barış Çiçeksuyu

Manisa FK: Vedat, Yusuf, Herelle, Diony, Lindseth, Adekanye (Umut Erdem dk. 57), Benrahhou (Cissokho dk. 90+2), Yasin, Burak (Muhammed Enes dk. 76), Ayberk, Toure

Yedekler: Saim, Ada, Osman Kahraman, Umut Can Aslan, Yunus Emre, Oğuzhan, Ahmet,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Ankara Keçiörengücü: Aykut, Oğuzcan, Erkam, Roshi (Halil Can dk. 87), Ali Dere, İbrahim, Haqi Osman (Ali Akman dk. 81), Sitoe, İshak (Süleyman dk. 74), Diouf, Fernandes

Yedekler: Emre, Emirhan, Abdullah, Nascimento, Eren Sami, Tahsin

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Haqi (dk. 4), Fernandes (dk. 10 pen.), (Ankara Keçiörengücü), Benrahou (dk. 21), Adekanye (dk. 22) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Herelle, Ayberk (Manisa FK), Ali Dere, Erkam (Ankara Keçiörengücü) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
