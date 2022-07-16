Manisa FK günü tek antrenmanla tamamladı Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerden Manisa Futbol Kulübü, günü tek antrenmanla tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerden Manisa Futbol Kulübü, günü tek antrenmanla tamamladı. 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 3. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan sabah antrenmanında oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı. Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / Spor Karahisar Manisa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Manisa FK günü tek antrenmanla tamamladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.