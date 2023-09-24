Manisa FK, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu

Manisa FK, 1'inci Lig'de ilk yenilgisini aldı. Geride kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, Akhisar Spor Toto Stadı'nda Göztepe'ye 1-0'lık skorla boyun eğdi. Maçın son anlarında kalesinde golü gören Manisa FK'da karşılaşma bitiminde üzüntü hakimdi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz üstün oynadıkları karşılaşmayı kaybettiklerini ifade etti.

"Berabere dahi kalsak çok üzülecektik" diyen Korkmaz, "Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiyeti ve ritmi bizdeydi. Zeminin azizliğine uğrayarak bazı pozisyonlar verdiğimiz oldu. Katı savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Buna karşı kendi gücümüzü bilerek, daha üretken, daha istekli ve ısrarlı bir şekilde oynamamız gerekiyor. Futbolcularımızda bunu başaracak karakter ve yetenek var. Bunu bir mola olarak değerlendiriyoruz ve bizim için yeni bir dönem başlıyor" dedi.