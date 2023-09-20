Manisa FK-Göztepe maçının stadı ve başlama saati değişti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Manisa FK-Göztepe maçının başlama saati ve stadı değiştirildi. Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, maçın başlama saatinin 19.00, stadının ise Spor Toto Akhisar Stadı olarak belirlendiği duyuruldu.