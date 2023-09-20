Manisa FK-Göztepe maçının stadı ve başlama saati değişti
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Manisa FK-Göztepe maçının başlama saati ve stadı değiştirildi. Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, maçın başlama saatinin 19.00, stadının ise Spor Toto Akhisar Stadı olarak belirlendiği duyuruldu.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günkü Manisa FK-Göztepe maçının stadı ve başlama saati değişti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Manisa FK karşılaşmasının başlama saatinin 19.00, stadının ise Spor Toto Akhisar Stadı olarak değiştirildiği belirtildi.
Karşılaşmanın saat 16.00'da şehir merkezindeki Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacağı açıklanmıştı.
Kaynak: AA / Spor