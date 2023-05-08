Manisa FK Göztepe karşısında son saniyede beraberliği kaptı

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off yarışında kritik bir maça çıkan Manisa FK, Göztepe karşısında son saniyede yediği golle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Play-Off yarışında büyük oranda havlu atan Manisa FK'da futbolcular ve teknik ekip maç bitiminde üzüntü yaşadı.