Manisa FK'da Diony seferberliği

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, 33 yaşındaki Fransız golcü Lois Diony'nin sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacak. Bu sezon 38 maçta 22 gol atarak kariyer rekoru kıran oyuncuya başka kulüplerden de teklifler var.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Lois Diony seferberliği başladı. Bu sezon siyah-beyazlılarda adeta gol makinesine dönüşen 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Geçen sezon Bandırmaspor'dan transfer edilen Fransız futbolcu, Manisa FK formasıyla 38 maçta 22 gol atarak adeta takımını tek başına ayakta tuttu. Play-off hattına çok yaklaşan siyah-beyazlılarda yönetimin Diony'i bırakmak istemediği ve futbolcuyla görüşmelere başlanacağı ifade edildi. İyi bir sezon geçiren tecrübeli golcüye tekliflerin geldiği, oyuncunun kısa süre içinde kararını vereceği kaydedildi. Diony, attığı 22 golle kariyer rekoru da kırmış oldu. Oyuncu en fazla golü 2023-2024 sezonunda Fransa Lig 2'de Angers formasıyla kaydetti, Diony o sene 16 kez sevinç yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
