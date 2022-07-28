Manisa FK golcü Grezda'yı transfer etti

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı golcü Eros Grezda'yı kadrosuna kattı. Son olarak Hırvatistan'ın Sibenik ekibinde top koşturan 27 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Grezda, hedefleri olan bir takıma geldiğini belirterek, "Manisa Futbol Kulübü gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Projeleri olan güzel bir kulüpteyim. İnşallah Manisa Futbol Kulübü'nü hak ettiği yer olan Süper Lig'e hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor