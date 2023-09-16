Manisa FK, Giresunspor deplasmanında

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'de oynadığı son 4 maçta başarılı sonuçlar alarak 10 puan topladı. Kasığında yırtık tespit edilen Oğuzhan Berber ise mücadelede forma giyemeyecek. Giresunspor ise 1 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.

MANİSA,

MİLLİ aradan önce 1'inci Lig'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Giresunspor'un rakibi olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Konuk Manisa FK'da kasığında yırtık tespit edilen Oğuzhan Berber mücadelede forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Sezona çok iyi başladık, devamını getirmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

Bu maç öncesi Giresunspor ise 1 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.