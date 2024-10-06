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Manisa FK, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti

Manisa FK, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından her iki teknik direktör de açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Geçen hafta oynadığımız maçtan sonra takımımızın bugün göstereceği reaksiyon çok değerli olacaktı. Kendimizi ligde nereye koyabileceğimizi veya neler yapabileceğimizi görmek adına bu maç çok önemliydi. Takımımız gerçekten burada çok güzel bir reaksiyon gösterdi. İlk devreye başladığımızda müthiş oyun coşkusu, rakibe hiç pozisyon vermeyen bir oyunumuz vardı. Rakibimizin oyun içerisinde neler yapacağıyla ilgili hangi reaksiyonları gösterecekleri ile ilgili olan kısımda da çok iyi analiz yapmıştık. Oyuncu grubum çok iyi reaskyion göstererek, çok özveriyle oynadılar. İkinci devreye başladığımızda ister istemez özellikle ön tarafta oyunu bitiremememiz bize hızlı hücumlarla geri döndü. Buna da takımımız gerçekten sonradan çok iyi reaksiyon gösterdi. İkinci devrede girdiğimiz çok fazla gol pozisyonu var, değerlendirebilseydik belki çok daha farklı bir noktaya gidecekti. Takımımın gösterdiği oyundan memnunum. Manisa FK, iyi oyun oynayan, oyun coşkusu olan ve bununla beraber de kazanma arzusunu hep gösteren bir takım ortaya koyuyor. Bu bizi nereye götürür hep beraber göreceğiz. Gerçekten takım olarak, yönetim olarak çok büyük fedakarlıklar yapıyor herkes. Yönetimimiz dışarıda, takımımız içeride gerçekten çok güzel konsantre oluyoruz bu işe. Birlikte her şeye rağmen güzel bir hikaye yazacağız. Umut ediyorum sonu yazılmış hikayenin içerisindeki kahramanlar da bizler oluruz" dedi.

Bir gazetecinin ikinci yarıdaki yavaş oyun ve yedek kulübesindeki oyuncuların durumuyla ilgili sorunu yanıtlayan Çavuş, "Takım kadrosuna baktığınızda dışarıda kalan oyuncu grubumuz çok genç bir oyuncu grubu. Biz içeride bunu çok doğru bir şekilde harmanlayıp, ortaya bir şey çıkartmaya çalıştığımız bir yapı var. Böyle de devam edeceğiz ligin sonuna kadar. Oyuncularımızın oyunlarını geliştireceğiz ve onları Manisa FK olarak Türk futbolunda kazandıracağız. Bu da şu ana kadar çok iyi gidiyor aslında. 65. dakikadan sonra ister istemez oyuncu grubu skoru korumaya çalıştı. Bu düşüncelerinden kaynaklı da oynadıkları bölgeyi değiştirdiler. Burada da biraz daha ikinci bölgeyi savunmayı düşündüler. Bence de iyi de yaptılar. Rakibin merkez santraforları ile ikiye ikide, yüksek toplarda çok iyilerdi. Dönen toplar da çok iyilerdi. Zaman zaman oyun içerisinde böyle şeyler olacak. Önemli olan orayı da iyi oynayabilmek. 65'ten sonraki bölümü de iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsak belki maç çok farklı bir yere gidecekti. İyi oynadığımız için çok memnunum" diye konuştu.

Gençlerbirliği cehpesi

Haftanın aynı puanda olan ve pozitif futbol oynayan iki takımının karşı karşıya geldiğini belirten Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, "Oyun genelde dengede giderken, çıkarken kaptırdığımız bir topla gol yedik. Daha sonra oyunu kendi lehimize çevirmek için hamlelerde bulunduk. Pozisyonlarımız da vardı. Özellikle 83. dakikada benim için yüzde 100 olan bir penaltı pozisyonu var. Rakip oyuncu, oyuncumun dengesini bozdu. Fakat hakemimiz takdir hakkını başka şekilde kullandı. VAR da devreye girmiyor tabii bu pozisyonlarda. Penaltı olması için illa oyuncuya tekme atmak gerekmiyor Vücut dengesini bozmak bile bir penaltı nedenidir. Onun dışında oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Milli aradan sonra daha güçlü bir şekilde döneceğiz. Sakatlarımızın da iyileşmesiyle tekrardan lige tutunacağız ve üst sıralara doğru tırmanacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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