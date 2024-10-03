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Manisa FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Manisa FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Manisa FK, idmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki takım, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklara devam edecek.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, dar alan oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

Manisa FK ile Gençlerbirliği arasında 6 Ekim Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

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