Manisa FK Futbolcusu Efe Eriş, Galatasaray'a Transfer Oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 2007 doğumlu Efe Eriş'in Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu. Efe Eriş'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 2007 doğumlu Efe Eriş'in Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "17 Yaş Altı takımımızın futbolcusu Efe Eriş'in transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlamıştır. Efe Eriş'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Futbola Altınordu'da başlayan Efe Eriş, geçen yıl Manisa FK'ye transfer olmuştu.