Manisa FK, Fırat İnal ile Anlaşma Sağladı

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Manisa Futbol Kulübü, 3'üncü Lig temsilcisi Bornova 1877'den stoper Fırat İnal ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Fırat, Bornova ile 38 maçta görev aldı ve anlaşmanın İzmir ekibine 5 milyon TL kazandıracağı bildiriliyor.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün dış transferde 3'üncü Lig temsilcisi Bornova 1877'den stoper Fırat İnal ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

İzmir'de Pınargücüspor'da futbola başlayan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Tire 1922 ve Bucaspor 1928 altyapılarında oynadıktan sonra 2022'de Bornova temsilcisine transfer oldu. Bornova ekibiyle Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan Fırat, son 2 sezonda 3'üncü Lig'de 38 karşılaşmaya çıktı. Amatör statüde görev yapan Fırat'ın iki kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı olarak İzmir ekibine 5 milyon TL bonservis ücreti kazandıracağı iddia edildi. Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına yarın teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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