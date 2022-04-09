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Manisa FK evinde Samsunspor'la oynayacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK evinde Samsunspor'la oynayacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Beypiliç Boluspor'u mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Yılport Samsunspor'la mücadele edecek.

MANİSA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Beypiliç Boluspor'u mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Yılport Samsunspor'la mücadele edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda 13.30'da oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Tabekou maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Turgay Altay, Samsunspor'u yenip seri başlatmak istediklerini söyledi. Sonuna kadar Play-Off'u zorlayacaklarını belirten Altay, "Bizim için her maç final niteliğinde. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.

Manisa FK ligde 40 puanla 8'inci sırada haftaya başladı.


- Manisa

Demirören Haber Ajansı / Spor

Samsunspor, Spor Toto, Boluspor, Manisa, Spor, Haberler

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