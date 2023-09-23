Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar...

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Mamah'ın pasında ceza sahası içerisine giren Dıouf'un şutu kaleciden geri döndü. Mamah yeniden önüne düşen topa vuruşunu yaptı. Bu kez savunma oyuncusu Ayberk kale içerisinden kafayla uzaklaştırdı.

48. dakikada Tıjanıc'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde bulunan Dıouf'un kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti

62. dakikada Mamah'ın ceza sahası içine pasında soldan topla buluşan Traore'nin vuruşu auta çıktı.

74. dakikada Graovac'ın ceza sahasına ortaladığı top Göztepe savunmasından sekti, ceza sahası içerisinde Tugay önüne düşen topu kaleye gönderdi, savunma son anda araya girerek mutlak golü engelledi.

88. dakikada sol kanattan Yunus Emre'nin pasında topla buluşan Celil topu filelere gönderdi 0-1

90+1. dakikada topla buluşan Lima'nın sert vuruşunda top direkten döndü

90+3. dakikada Manisa FK oyuncusu Graovac, Göztepe oyuncusu Kubilay ile girdiği pozisyonda kırmızı kart gördü

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Abdülhamit Söyler, Azad İlhan

Manisa FK: Muhammed Alperen, Tugay (Doğukan dk. 82), Kaan, Oğuz (Muhammed Enes dk. 89), Graovac, Burak, Ayberk, Domgjonas, Korenıca (Gakpa dk. 82), Lıma, Topalli (Diallo dk. 67)

Yedekler: Samet, Tabla, Frei, Bedirhan, Furkan, Bekir

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Göztepe: Lıs, Taha, Palmer (Traore dk. 61), Dıouf, Yunus, Mamah (Tarkan dk. 73), Yalçın, Atınç, Tıjanıc (Kubilay dk. 81), Ümit (Celil dk. 73) Ogün (Fıratcan dk. 61)

Yedekler: Arda, Ali, Ahmed, Ensar, Nielsen

Teknik Direktör: Radomir Kokovic

Gol: Celil (dk. 88) (Göztepe)

Sarı kartlar: Domgjonas (Manisa FK), Lis, Traore (Göztepe)

Kırmızı kart: Graovac (dk. 90+3) (Manisa FK) - MANİSA