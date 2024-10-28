Manisa FK, Esenler Erokspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde Manisa FK kendi evinde Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından her iki takımın teknik sorumluları karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanan mücadelede Manisa FK, Esenler Erokspor'a ilk yarıda yediği tek golle 1-0 mağlup oldu. Manisa FK kendi evinde ilk mağlubiyetini alırken karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik sorumluları zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

Tanser Aydın: "Bizim için çok önemli olan bir maçı kazandık"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın cezası nedeniyle basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Esenler Erokspor Teknik Sorumlusu Tanser Aydın, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Umarım bizi izleyen herkese iyi futbol seyrettirmişizdir. Bizi seyretmekten keyif almışlardır. Rakibimizin organize pasa dayalı bir futbol oynadıklarını biliyorduk, hafta içi hazırlıklarımız ona göreydi. Kendi sahalarında üzerimize gelerek riskler alacaklarını biliyorduk. Ona göre bir oyun planı ile çıktık. Maçın başında Manisa daha etkili futbol sergiledi ama ilk yarının sonuna doğru planımızı gerçekleştirdik ve golü bulduk. Maçın sonuna kadar da skoru korumasını bildik. Bu arada fırsatlar da yakaladık ama değerlendiremedik. Yine de 1-0 bizim için çok önemli olan bir maçı çok önemli bir skorla bitirerek ligde üst sıralara çıkarmayı başardık. İki takımı da tebrik ediyorum" dedi.

Çağdaş Çavuş: "Son iki haftadır sonuç alamıyoruz"

Karşılaşmayı değerlendiren Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise şunları söyledi: "Çok iyi oyuna başlayan bir oyuncu grubu ve saha içinde çalıştığımız durumların hepsine çok pozitif reaksiyonlar veren bir oyuncu grubu ve pozisyonlara girerek ilk yarıyı hiç beklemediğimiz ve bireysel bir hatadan kaynaklı yediğimiz bir gol sonrası ve genele baktığımızda mağlubiyetle ayrıldığımız bir maç. Maçın tamamına baktığımızda Manisa FK yüksek parametrelerde oynadı. Bunları yaparken de ceza sahası içinde olan kısmı gerçekten çok rahat harcadık bunu sonuçlandırma kısmında pozisyonları çok cömertçe harcadık. Oyuna iyi başlayıp o pozisyonları bulup sonrasında da değerlendiremeyince kendi hatamızla merkezde kaybettiğimiz bir topla gol yiyip mağlup olmak çok üzücü. Bu takım gerçekten şu ana kadar oynadığı bütün maçlarda hem oyun gücüyle hem de istatistiklerde çok yüksek bir oyun oynuyor ama son iki haftadır sonuç alamıyoruz. Bu oyunumuza devam edeceğiz. Biz buna ısrar edeceğiz. Sonunda nereye gideceğini hep beraber göreceğiz. Dinlendikten sonra bir sonraki maça çok daha iyi hazırlanıp gideceğiz." - MANİSA