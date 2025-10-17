Haberler

Manisa FK, Erzurumspor'u Ağırlıyor
1'inci Lig'de son 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Manisa Futbol Kulübü, milli ara sonrası namağlup rakibi Erzurumspor'u konuk edecek. Maç, 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.

1'inci Lig'de son 7 haftada 1 galibiyet alabilen, son 5 maçın 4'ünü kaybedince düşme potasına giren Manisa Futbol Kulübü milli ara sonrası yarın namağlup rakibi Erzurumspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları ev sahibi taraftarlara açık kapalı alt tribün ve misafir tribün 45'er TL olarak açıklandı. Manisa ekibi ligde haftaya 8 puanla düşme hattıyla puan puana başladı. Oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik alıp ligin yenilgisiz tek takımı olan Erzurum ekibi ise 15 puanla Play-Off barajında yer alıyor. Manisa FK Teknik Direktör Taner Taşkın rakibe ilk yenilgisini yaşatarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

