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Manisa FK, Erzurumspor Önünde Kötü Gidişi Sonlandırmayı Hedefliyor

Manisa FK, Erzurumspor Önünde Kötü Gidişi Sonlandırmayı Hedefliyor
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1'inci Lig'de art arda 3 mağlubiyet alan Manisa Futbol Kulübü, lider konumundaki Erzurumspor FK ile karşılaşarak kötü gidişine son vermek istiyor. Maç, yarın saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

1'inci Lig'de art arda 3 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkıp tehlike bölgesine yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, kötü gidişi yarın iç sahada haftaya lider başlayan Erzurumspor FK önünde sonlardırmaya çalışacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da start alacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kaybeden siyah-beyazlı ekibin 14 puanı bulunuyor. Çıktığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken bu periyotta kalesinde yalnız 1 gol gören Erzurumspor ise 22 puanda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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