Manisa FK, Erzurumspor Maçına Odaklandı
Manisa Futbol Kulübü, milli ara öncesinde üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından, iç sahada karşılaşacağı Erzurumspor maçına hazırlanıyor. Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Manisa FK, teknik direktörü Taner Taşkın liderliğinde mutlak galibiyet hedefliyor.
1'inci Lig'de milli ara öncesi üst üste evinde Bodrum FK'ya 4-0, deplasmanda da Çorum FK'ya 3-1 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü düşme hattına çok yaklaşırken gözler iç sahada oynanacak Erzurumspor FK maçına çevrildi. Milli arada toparlanmaya çalışan 8 puana sahip 16'ncı siyah-beyazlılar cumartesi günü ligin tek yenilmeyen takımı Erzurumspor'u konuk edecek. Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Erzurumspor FK oynadığı 9 maçta 3 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 15 puan topladı.
Şu an 7'nci sırada yer alan Erzurum temsilcisi 20 takım arasında mağlubiyet yüzü görmeyen tek ekip oldu. Manisa FK teknik direktörü Taner Taşkın, sahaya mutlak 3 puan için çıkacaklarını belirterek, "Milli arada tüm eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Düşme hattının averajla 1 basamak üzerindeyiz. Bu konumda olmak istemiyoruz. O nedenle Erzurumspor maçı bizim adımıza çok önemli" dedi.