Haberler

Manisa FK, Erzurumspor FK Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptıkları ve dar alan oyunları oynadıkları aktarıldı.

Manisa FK, 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Emekli ve memurun dört gözle beklediği ocak zammı hesaplandı

Emekli ve memurun dört gözle beklediği ocak zammı hesaplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.