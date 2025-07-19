Manisa FK, Dino Arslanagic ile yollarını ayırdı

Manisa FK, Dino Arslanagic ile yollarını ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Belçikalı stoper Dino Arslanagic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Arslanagic, geçen sezonun devre arasında kadroya katılmış ve 16 lig maçında oynamıştı.

YENİ sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Belçikalı stoper Dino Arslanagic ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Dino Arslanagic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Dino Arslanagic'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Geçen sezonun devre arasında Avustralya'nın Macarthur takımından kadroya dahil edilen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, siyah-beyaz formayla 16 lig maçına çıktı. Daha önce Göztepe forması da giyen Belçikalı, Manisa temsilcisinde 1365 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti

Canımız kimlere emanet! İzleyip görün
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Adana! 3'üncü kardeş doğdu, bu sayede bir nesil kurtuldu

3'üncü kardeş doğdu, bu sayede bir nesil kurtuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.