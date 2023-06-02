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Manisa FK'de Teknik Direktörlüğe Osman Zeki Korkmaz Getirildi

Manisa FK'de Teknik Direktörlüğe Osman Zeki Korkmaz Getirildi

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve futbol şube sorumlusu Erdem Özkan, İstanbul'da Osman Zeki Korkmaz ile bir araya gelerek anlaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve futbol şube sorumlusu Erdem Özkan, İstanbul'da Osman Zeki Korkmaz ile bir araya gelerek anlaştı.

Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Manisa'ya gelecek olan yeni teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz için imza töreni düzenlenecektir. Osman Zeki Korkmaz'a 'Manisa Futbol Kulübü'müze hoş geldin.' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

Osman Zeki Korkmaz Manisa Futbol Spor Spor Haberler

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