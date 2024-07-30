Manisa FK, Daniel Graovac ile yollarını ayırdı

Futbolda 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa FK, yabancılardan Daniel Graovac'la yollarını resmen ayırdı.

Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 27 maçta forma giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli stoperle ilgili, "Futbolcumuz Daniel Graovac ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Daniel Graovac'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Manisa FK, Abant Gölü Milli Parkı'nda kahvaltı yaparak stres attı.