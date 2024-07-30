Manisa FK, Daniel Graovac ile yollarını ayırdı
Manisa FK, 1. Lig'deki tek Ege temsilcisi olarak yabancı futbolcu Daniel Graovac ile yollarını resmen ayırdı. Kulüp yönetimi, Graovac'a teşekkür ederek yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına devam etti.
Futbolda 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa FK, yabancılardan Daniel Graovac'la yollarını resmen ayırdı.
Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 27 maçta forma giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli stoperle ilgili, "Futbolcumuz Daniel Graovac ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Daniel Graovac'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.
Yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Manisa FK, Abant Gölü Milli Parkı'nda kahvaltı yaparak stres attı.