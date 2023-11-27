Manisa FK'dan Hakem Hatalarına İlişkin Açıklama

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor'u 4-0 yendikten sonra galibiyete hasret kalan Manisa Futbol Kulübü'nden yazılı bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamada hem özeleştiri yapıldı hem de hakem hatalarına dikkat çekildi.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona iyi başlayan ve 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Manisa FK, 4. haftadaki 4-0'lık Tuzlaspor galibiyetinin ardından 3 puana hasret kaldı. 13 haftası geride kalan ligde Manisa FK, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 14 puanla 13. sırada yer alıyor. Manisa FK yönetimi, sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaparak hem özeleştiride bulundu hem de hakem hatalarına dikkat çekti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'de takımımızın son dönemdeki kötü performansı futbolcularımızı, teknik heyetimizi, yönetimimizi ve Manisa FK camiasını derinden üzmektedir. Büyük umutlarla başladığımız sezonda şu ana kadar hiç de beklemediğimiz bir konumda bulunmanın camiamıza karşı mahcubiyetini yaşamaktayız. Bu gidişatı tersine çevirmek için hem teknik heyetimizin hem de futbolcularımızın yoğun çaba sarf ettiğini belirtmek isteriz. Biz kötü gidişatımızla ilgili özeleştirimizi yaparken, hakem camiasının aynı hassasiyette olmadığı ve son haftalarda takımımız aleyhine verdikleri kararlarla, alınan kötü skorlarda etkili oldukları gerçeği ile karşı karşıyayız. Önceki maçlarda rakip oyunculara çıkmayan kırmızı kartları, verilmeyen penaltılarımızı unutmamışken, hakem hatalarının dozu her hafta daha da artmakta, canımız da daha çok yanmaktadır. Sadece son iki haftada yaşanan bariz hakem hataları aldığımız iki mağlubiyette son derece etkili olmuştur. Bandırmaspor maçında rakip kalecinin karşılaşma 1-0 devam ederken futbolcumuz Ayberk Karapo'ya kendi ceza sahası içinde attığı yumruk yayıncı kuruluş tarafından net bir şekilde ekranlara getirilmiş, maçın hakeminin bariz penaltıyı es geçtiği yetmiyormuş gibi VAR hakemleri de 'Üç Maymun'u oynamışlardır. Dün deplasmanda oynadığımız Eyüpspor maçında yaşanan hakem rezillikleri de karşılaşmayı izleyen taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin tepkisini çekmiştir. Oyuncumuz Marvin Gakpa'ya verilen kırmızı kartta kademede bulunan iki oyuncumuz görmezden gelinmiş, son dakikada attığımız tertemiz gol ise iptal edilmiş ve 'VAR' bu pozisyonlarda da devreye girmemiştir. Kötü gidişata son vermek için maçın son düdüğüne kadar mücadele eden futbolcularımızın emeklerine yazık edilmiş ve alacağımız puan gasp edilmiştir! Son olarak kimseden bir ayrıcalık beklemediğimizi, sadece adalet istediğimizi belirtmek isteriz. Bariz ve sonuca etki edecek hakem hatalarının devam etmesi durumunda sesimizi daha gür çıkaracağımızı ve hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı camiamızın bilgisine sunarız" denildi. - MANİSA