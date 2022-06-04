Manisa FK'dan Eriş iddialı - Haberler

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Manisa FK'dan Eriş iddialı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK'dan Eriş iddialı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine getirilen deneyimli isim Levent Eriş, iddalı konuştu.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine getirilen deneyimli isim Levent Eriş, iddalı konuştu. Öncelikle iç transferi bitireceklerini ifade eden Eriş, "Yapacağımız takviyelerle yeni sezonda Süper Lig'e oynayacak bir ekip oluşturacağız. Bu ligde sıradan bir takım olmayacağız. Manisa FK her zaman, en büyük hedef için yarışır. Bir sistem takımı yaratmak için uğraşıyoruz. Geçen sezonun örnekleri ortada. İstanbulspor ve Ümraniyespor gibi sistem takımları şampiyon oldu. Ege'nin eksikliği de zaten burada" dedi.


- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Spor

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