Manisa FK'da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı. Bu sezon Play-Off hedefine ulaşamayan siyah-beyazlılar Koşukavak'ın ayrılığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yalçın Koşukavak'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sezona tecrübeli çalıştırıcı Levent Eriş'le başlayan ancak ocak ayında değişime giden siyah-beyazlılarda dümene Yalçın Koşukavak getirilmişti. Koşukavak yönetimindeki Manisa FK, 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Manisa FK 2022-2023 sezonunu 56 puanla 8'inci sırada bitirdi.