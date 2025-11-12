Haberler

Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile Yollar Ayrıldı

Güncelleme:
1'inci Lig'de son 6 haftada galibiyet alamayan Manisa FK, teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, değişimin daha uygun olacağına karar verdi.

1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Sivasspor'a 3-2 yenilerek galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen düşme hattındaki Manisa FK'da teknik direktör Taner Taşkın'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Yapılan ortak değerlendirmeler sonucunda, mevcut koşullar doğrultusunda bir değişimin Manisa Futbol Kulübü adına daha uygun olacağı yönünde karşılıklı görüş birliğine varılmıştır. Taner Taşkın, görev süresi boyunca sergilediği özverili çalışmaları, profesyonel duruşu ve geçtiğimiz sezon takımımızın ligde kalmasında gösterdiği önemli katkı nedeniyle kulübümüz tarafından takdirle anılmaktadır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze sağlamış olduğu emekleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Manisa Futbol Kulübü, hedefleri doğrultusunda gerekli adımları atmaya kararlılıkla devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunar" ifadelerine yer verildi. Manisa ekibi 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
title
