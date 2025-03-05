Manisa FK'da Teknik Direktör Hakan Şapçı ile Yollar Ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Teknik Direktör Hakan Şapçı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Şapçı, görevde olduğu süre zarfında 11 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
Manisa FK'da, Teknik Direktör Hakan Şapçı ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Hakan Şapçı'ya kesildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.
Manisa Süper Amatör Küme'de Manisaspor'u çalıştırırken, 24 Aralık 2024 tarihinde Manisa FK'nın başına geçen Hakan Şapçı, 11 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor