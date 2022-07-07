Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

AA - Ahmet Bayram - Spor
 - Güncelleme:
Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'daki kampta devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'daki kampta devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Levent Eriş yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip ikinci etap çalışmasını, gerçekleştirdiği dayanıklılık antrenmanıyla tamamladı.

Manisa FK'li futbolcular 3. etap kamp çalışmalarına 12 Temmuz'da başlayacak.

AA / Ahmet Bayram - Spor

Karahisar Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title