Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'daki kampta devam ediyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'daki kampta devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Levent Eriş yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip ikinci etap çalışmasını, gerçekleştirdiği dayanıklılık antrenmanıyla tamamladı. Manisa FK'li futbolcular 3. etap kamp çalışmalarına 12 Temmuz'da başlayacak. AA / Ahmet Bayram - Spor Karahisar Manisa Spor Haberler

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