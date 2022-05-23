Manisa FK'da Savut bir kez daha ayrıldı - Haberler

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Manisa FK'da Savut bir kez daha ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK'da Savut bir kez daha ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Sportif Direktör Taner Savut'la yollar bir kez daha ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Sportif Direktör Taner Savut'la yollar bir kez daha ayrıldı.

Sezon başında görevinden ayrılıp sezon içinde yeniden yuvaya dönen Savut, sezon biter bitmez bir kez daha siyah-beyazlılarla vedalaştı. Yeni sezon öncesi Manisa FK'nın yeni bir sportif direktörle sözleşme imzalayacağı kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Taner Savut, Spor Toto, Manisa, Spor, Haberler

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