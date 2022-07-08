Manisa FK'da Sadi Karaduman yol ayrımında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK'da Sadi Karaduman yol ayrımında

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Manisa FK'da Sadi Karaduman yol ayrımında

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde stoper Sadi Karaduman yol ayrımına geldi.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde stoper Sadi Karaduman yol ayrımına geldi. Deneyimli defans oyuncusunun yeni sezon öncesi kamp kadrosunda yer almadığı öğrenildi. Teknik ekibin planları içinde bulunmayan Sadi'nin Spor Toto 1'inci Lig'den başka takımlarla görüşmelere başladığı vurgulandı. Geçen sezon başında GZT Giresunspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, Manisa FK forması altında 30 lig maçına çıkmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title