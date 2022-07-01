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Manisa FK'da Okan Eken takımdan ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK'da Okan Eken takımdan ayrıldı

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Manisa Futbol Kulübü'nde golcü Okan Eken takımdan ayrıldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Manisa Futbol Kulübü'nde golcü Okan Eken takımdan ayrıldı. Manisa FK'da 1.5 sezon forma giyen 29 yaşındaki forvetin 2'nci Lig temsilcilerinden Kocaelispor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Manisa FK'da geçen sezon 1'inci Lig'de 30 maça çıkan Okan 1377 dakika sahada kalıp, fileleri 7 kez havalandırdı.


- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Spor

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