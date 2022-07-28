Manisa FK'da Muhammet Taha Şahin'e milli davet - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK'da Muhammet Taha Şahin'e milli davet

Manisa FK'da Muhammet Taha Şahin'e milli davet

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç oyuncusu Muhammet Taha Şahin, U23 Milli Takımı'nın, 8-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da katılacağı 5. İslami Dayanışma Oyunları aday kadrosuna davet edildi.

 - Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç oyuncusu Muhammet Taha Şahin, U23 Milli Takımı'nın, 8-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da katılacağı 5. İslami Dayanışma Oyunları aday kadrosuna davet edildi.

U23 Milli Takımı'nın, 8-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da katılacağı 5. İslami Dayanışma Oyunları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Manisa Futbol Kulübü oyuncusu Muhammet Taha Şahin de davet edildi. Aday kadroya davet edilen futbolcular, 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat 18.00'de Konya'da toplanacak.

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlarda U23 Milli Takımı A Grubu'nda Senegal, Cezayir ve Kamerun ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise Fas, İran, Suudi Arabistan ve Azerbaycan yer alacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Manisa Konya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title