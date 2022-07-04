Manisa FK'da Mehmet Ali şoku Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü yeni sezon için hazırlaklarını sürdürerken, kulüp sakatlık şokuyla sarsıldı. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü yeni sezon için hazırlaklarını sürdürerken, kulüp sakatlık şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Ali Çelik'in idmanda kaval kemiği kırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün gerçekleşen antrenmanda futbolcumuz Mehmet Ali Çelik'in sol ayak kaval kemiği kırılmıştır. Başarılı bir operasyon geçiren Mehmet Ali'nin yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Mehmet Ali'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha güçlü bir şekilde aramıza dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Demirören Haber Ajansı / Spor Manisa Spor Haberler

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