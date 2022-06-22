Manisa FK'da Landre de yolcu
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Slovenyalı defansif orta saha oyuncusu Nino Kouter'i ülkesinin NK Celje takımına satan Manisa Futbol Kulübü'nde Loick Landre'yle de yollar ayrılıyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Slovenyalı defansif orta saha oyuncusu Nino Kouter'i ülkesinin NK Celje takımına satan Manisa Futbol Kulübü'nde Loick Landre'yle de yollar ayrılıyor.
Siyah-beyazlılarda geçen sezon 30 maçta forma giyip 2 gol atan 30 yaşındaki Fransız defans oyuncusu kulübe veda etti. Manisa FK'da takımdan ayrılmak isteyen Sadi'yle bonservisiyle ilgili pazarlık sürüyor. Kocaelispor'un ise Manisa FK'dan golcü Okan Eken'e talip olduğu öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Spor