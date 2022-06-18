Manisa FK'da Kouter gitti
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Slovenyalı defansif orta saha oyuncusu Nino Kouter, ülkesinin NK Celje takımına transfer oldu.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Slovenyalı defansif orta saha oyuncusu Nino Kouter, ülkesinin NK Celje takımına transfer oldu. Geçen sezon başında geldiği siyah-beyazlılarda 27 maçta forma giyerek, 1 gol atan 28 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli karşılığında satıldığı açıklandı. Yeni sezonun hazırlıklarına Manisa'da başlayan siyah-beyazlı ekip, sağlık kontrolünden geçti.
Demirören Haber Ajansı / Spor