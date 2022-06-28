Manisa FK'da kamp başladı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SPOR Toto 1'inci Lig ekibinden Manisa Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampı başladı.
SPOR Toto 1'inci Lig ekibinden Manisa Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampı başladı. Teknik direktör Levent Eriş yönetiminde Afyon'da sahaya inen siyah-beyazlılar, kampı 8 Temmuz'a kadar sürdürecek. Manisa ekibi 11-22 Temmuz tarihleri arasında da lig öncesi son etap kampını yapacak. Kampa yeni transferler Burak Altıparmak ve Mert Kuyucu da katıldı.- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Spor