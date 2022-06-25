Manisa FK'da ilk etap bitti Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 16 Haziran'da Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde ilk etap sona erdi. Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 16 Haziran'da Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde ilk etap sona erdi. Siyah-beyazlı futbolcular, 2 günlük tatilen ardından 27 Haziran'da Afyonkarahisar'da toplanarak kampa girecek. İkinci etap kampını 8 Temmuz'a kadar sürdürecek Manisa ekibi, üçüncü etap kampını ise 11-22 Temmuz tarihleri arasında yapıp ardından 25 Temmuz'da ligin ilk haftası hazırlıklarına evinde başlayacak. Manisa FK, geçen sezon kadrosunda yer alan Tabekou, Kouter ve Landre'yle yollarını ayırıp dış transferde Bursaspor'dan Burak Altıparmak'ı almıştı. Demirören Haber Ajansı / Spor Karahisar Manisa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Manisa FK'da ilk etap bitti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.