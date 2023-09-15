Manisa FK'da Efe uzatıp gitti

MANİSA,

1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, altyapı patentli oyuncusu Efe Taylan Altunkara'nın sözleşmesini 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzattı. Geçen sezon kiralık olarak Bergama Belediyespor'da forma giyen 19 yaşındaki forvet, sözleşme uzattıktan sonra sezon sonuna kadar kiralık olarak Pazarspor'a verildi.