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Manisa FK'da, Boluspor hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK'da, Boluspor hazırlıkları başladı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 30. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

MANİSA (İHA) - Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 30. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

Halil Onultmak Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Topla dayanıklılık çalışmasıyla devam eden çalışma dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Manisa FK'da, Boluspor hazırlıkları başladı

Manisa FK'da, Boluspor hazırlıkları başladı

Manisa FK'da, Boluspor hazırlıkları başladı

Manisa FK'da, Boluspor hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto, Boluspor, Futbol, Manisa, Spor, Haberler

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