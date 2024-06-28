Manisa FK'da 11 futbolcunun sözleşmeleri sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kulüpte 7'si kiralık olmak üzere toplam 11 futbolcu ile sözleşmelerin sona erdiğini duyurdu.

Manisa FK'da yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımız, Sandro Lima, John Mary, Bedirhan Altunbaş ve Doğukan Emeksiz'in kulübümüz ile olan sözleşmeleri sona ermiştir. Ayrıca geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan Erhan Erentürk, Furkan Mehmet Doğan, Eduart Rroca, Jetmir Topalli, Mohamed Ofkir, Andrej Djokanovic ve Bekir Karadeniz'in de kiralık sözleşmeleri sona ermiştir. Kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." - MANİSA