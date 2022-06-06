Manisa FK büyük değişim yaşayacak - Haberler

Manisa FK büyük değişim yaşayacak Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi futbol direktörlüğü görevine Levent Devrim, teknik direktörlük görevine ise Levent Eriş'i getiren Manisa Futbol Kulübü, kadrosunda büyük değişime gidecek. Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi futbol direktörlüğü görevine Levent Devrim, teknik direktörlük görevine ise Levent Eriş'i getiren Manisa Futbol Kulübü, kadrosunda büyük değişime gidecek. Kiralık olarak gelen Tabekou'yla yollarını ayıran, Dever Orgill, Özgür Çek, Andre Souza ve Nino Kouter'le yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlılar, Ahmet Kesim, Veli Çetin, Sadi Karaduman, Okan Eken ve Anıl Koç'u da göndermeyi planlıyor. En az 10 futbolcusuyla vedalaşacak Manisa FK'nın dış transferde Adana Demirspor'dan ayrılan 31 yaşındaki sol bek Kaan Kanak ile görüştüğü öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Levent Devrim Futbol Manisa Spor Haberler

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