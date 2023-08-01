Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Brezilyalı futbolcu Sandro Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Lima, takımıyla önemli başarılar elde etmek için geldiğini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Brezilyalı futbolcu Sandro Lima ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sandro Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Sandro Lima, Manisa FK'ye hedefleri için geldiğini belirterek, "Takımımla önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok çalışarak sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 324 resmi maça çıkan Lima, 85 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.