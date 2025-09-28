Manisa FK, Bodrumspor'a 4-0 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü- Bodrum Futbol Kulübü maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bir haftada 3 maç oynayacaktık. Çok kadro derinliğimizin olmadığını biliyorduk. Oyuncularımızı çok ekonomik olarak hazırlamak zorundaydık. Hep aynı oyuncuların oynaması bizim için handikap gibi görüyordu. Nitekim hafta içi oynadığımız çok iyi bir maçtan sonra bir haftada 3. maçımızı oynayacaktık. Bugün fizik olarak iyi bir görüntü veremedik. Bunu net söyleyeyim ama maçın ilk devresinde bana göre girdiğimiz pozisyonlar da var. Kafa kafaya bir oyun ortada giderken golü Bodrumspor'un golü bulması inisiyatifi eline almasını sağladı. Bence ilk devre dengeli bir oyun var ama ikinci devre benim ve kimsenin kabul etmeyeceği şekilde kötü bir oyunumuz var. Bunu kabul etmek lazım. İkinci devre, 2. golü yedikten sonra çok dağınık bir görüntü verdik. Ardından 3 ve 4. goller geldi. Bunu yine Allah'ın izniyle toparlayabiliriz. Bu gücümüz var. Onu biliyorum ama 3 gün evvel deplasmanda 4 atıp nasıl bir duygu yaşadıysak şu anda Bodrumspor aynı sevinci yaşıyor ve Bandırmaspor'da aynı üzüntü yaşamıştı. Biz de aynı üzüntüyle bugünümüzü kapattık. Çıkaracağımız çok büyük dersler var ama şu bir gerçek çok çok kadro derinliği olan bir takım değiliz. Baktığımız zaman yüzde 80, yüzde 90 aynı oyuncu grubu ile bir haftada 3 maç oynamak zorunda kalıyorum. Bu da fizik olarak bizi geriye attı. Bodrumspor'u da tebrik ederim. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Allah yollarını açık etsin" dedi.

Bodrum FK cephesi

Çok zor bir maç olacağını bilerek sahaya çıktılarını belirten Bodrum Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Rakibimiz çok sürpriz sonuçlar alabilen bir takım. Geçen haftanın en sürprizi skorunu almıştı. O yüzden bunu bilerek çok iyi hazırlandık hafta boyunca. İyi de başladık. Golü bulduk ama golden sonra biraz bocaladık. Rakibin de beraberliği sağlama arzusu, isteği bizi biraz zorladı. İki tarafta devre arası sonuna kadar gol pozisyonuna girdi. İkinci devrede yaptığımız değişiklik, hem oyuncu değişikliği, hem oyun formattaki değişiklikle ikinci yarı tamamen sahanın hakimi olduk. Bulduğumuz gollerle de güzel bir galibiyet aldık. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu maçı da onlara armağan ediyoruz. Sonuçta lig uzun bir periyot. Dünden itibaren alınan skorlardan da belli. Herkes şampiyonluğa oynuyor. Herkes play-off'un içinde olmak için uğraşıyor. İnşallah yıl boyunca üstlerde kalmak istiyoruz. Bütün futbolcu arkadaşlarımıza da verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA